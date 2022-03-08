Euro
15.79
0.95%
Dolar
14.50
0.88%
Altın
935.12
1.35%
Borsa
2022
1.24%
Bitcoin
567.587
2.41%
BTXN Coin
38.12
1.27%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Fatih Dönmez: Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte

    Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu ve bu gazın 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edileceğini vurguladı.
    • AA
    • 08.03.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Dönmez: Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz rezervinin, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu belirterek, 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edileceğini vurguladı.

    Video konferans yöntemiyle katıldığı "Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 18'nci RLC Günleri"nde kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Belki aranızdan bir bürokrat, bugün henüz bilgi olarak bir kıvama gelmemiş enerji alternatiflerini ortaya koyacak bir bilim adamı, TOGG gibi yerli ve milli yeni otomobiller üretecek teşebbüs sahibi iş insanları, belki bir ya da birçok Bakan çıkacak. Onun için ben ülkemiz ve insanlık adına gösterilen her türlü gayreti takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

    Fatih Dönmez: Karadeniz deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte #1

    ÇALIŞMALAR ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN

    Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

    "Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."

    elektrik

    TÜRKİYE'NİN KURULU GÜCÜNÜN 54 BİN MEGAVATI YENİLENEBİLİR ENERJİ

    Dönmez, Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

    Yenilenebilir enerji

    ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 55'İ YERLİ KAYNAKLARDAN

    Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğine işaret eden Dönmez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60'ını yerli kaynaklardan sağladığını dile getirdi.


    İlginizi Çekebilir

    Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak
    Magazin

    Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu
    3. Sayfa

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Görüş Bildir