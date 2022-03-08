Fatih Dönmez: Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu ve bu gazın 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edileceğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz rezervinin, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu belirterek, 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edileceğini vurguladı.

Video konferans yöntemiyle katıldığı "Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 18'nci RLC Günleri"nde kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Belki aranızdan bir bürokrat, bugün henüz bilgi olarak bir kıvama gelmemiş enerji alternatiflerini ortaya koyacak bir bilim adamı, TOGG gibi yerli ve milli yeni otomobiller üretecek teşebbüs sahibi iş insanları, belki bir ya da birçok Bakan çıkacak. Onun için ben ülkemiz ve insanlık adına gösterilen her türlü gayreti takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."





TÜRKİYE'NİN KURULU GÜCÜNÜN 54 BİN MEGAVATI YENİLENEBİLİR ENERJİ

Dönmez, Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 55'İ YERLİ KAYNAKLARDAN

Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğine işaret eden Dönmez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60'ını yerli kaynaklardan sağladığını dile getirdi.