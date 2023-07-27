Fed Başkanı Powel: Ekonomide artık resesyon beklemiyoruz Fed'in dün açıkladığı faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell, açıklamalarda bulundu. Powell, açıklamasında para politikasına enflasyon ve iş gücü verilerinin yön vereceğini söyledi.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonla mücadele için faizi artırma kararı aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasının ardından değerlendirmesini paylaştı.

Piyasalar, Fed'in yüzde 25 faiz artırmasını tahmin ediyor ama bu kez daha çok Powell'in açıklamalarını bekliyordu.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltildiğini belirtti.

"Eylülde tekrar faiz artışı gelebilir"

Powell, enflasyon ve iş gücü verilerinin gerektirmesi durumunda eylüldeki toplantıda, faiz oranını yeniden artırmalarının mümkün olduğunu belirterek, "Ancak sabit de bırakabiliriz. Çok dikkatli şekilde toplantı bazında karar vereceğiz." dedi.

Powell, ekonomide artık resesyon beklemediklerini belirtti.

Enflasyon hedefi: Yüzde 2

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan, güçlü iş gücü piyasası koşullarına ulaşılamayacağını belirterek şöyle konuştu:

Enflasyon, geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yumuşadı ama beklentimizden çok daha dirençli. Yüzde 2 hedefimize bağlıyız ama bunun için sabırlı ve kararlı olmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için katedilmesi gereken uzun bir yol var ve 2025'e kadar bu seviyeye ineceğini düşünmüyorum. Çekirdek enflasyon da hala oldukça yüksek seyrediyor.

"Para politikasının sıkılaştırmanın etkileri tam olarak hissedilmedi"

Powell, geçen yılın başlarından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret ederek, çok mesafe katedilmesine rağmen sıkılaştırmanın etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.

Powell, "Son göstergeler, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz"

Powell, para politikasındaki sıkılaşmaya ilişkin şunları kaydetti: