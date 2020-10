Fırıncılar ekmeğe yine zam istiyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un ve diğer ürünlerin artan fiyatlarına müdahale edilmediği takdirde yeni bir ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısıyla artış gösteren un fiyatları ilgili açıklamalarda bulundu.

UN FİYATLARI YÜKSELDİ

Son iki ayda ekmeğin temel gıda ham maddesi olan un fiyatlarına gelen yaklaşık yüzde 40’lık fiyat artışı ve diğer girdilere gelen artıştan dolayı fırıncı esnafının ciddi anlamda sıkıntıya düştüğünü belirten Balcı, "Temmuz ayının 3’ünde yapmış olduğumuz açıklamada ülke genelinde azami fiyat olan kilogramı 7,75 liranın üzerinde fiyat artışı olmayacağını, yıl sonuna kadar bunu muhafaza etmeye çalışacağımızı, olağanüstü bir artış olmaması durumunda yılsonuna kadar kilogram fiyatının 7,75 olarak muhafaza etmek için esnaf kesimi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmiştik. Temmuz ayında 104 lira olan un fiyatı, 156 lira, 158 lira, 147 lira, 152 lira, 151 lira gibi rakamlara yükselerek yüzde 40 gibi bir artış göstermiştir." diye konuştu.

"ZOR DURUMDA OLAN ESNAFIN FİYAT ARTIŞINA GİTMESİ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

Un fiyatlarının düşmesi noktasında yetkililerden gerekli çalışmaları yapmalarını talep ettiklerini ifade eden Balcı, "Bu artışların ekmeğimize olumlu yansıması söz konusu değil. Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda bir fiyat artışı olacaktır ama ben yetkililere sesleniyorum gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekir. Her gün bir ürünün fiyatı değişir mi? Un fiyatı artık her gün değişmeye başladı. Böyle bir şey bugüne kadar görülmüş bir durum değil." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMALARI BEKLEYECEĞİZ"

Ekmek fiyatlarında zam yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine Balcı, "Son bir ayda artan bu girdilerimizdeki yapılacak olan çalışmanın neticesini bekleyeceğiz. Yapılan artış normal bir artış değil. Bir üründe iki ay gibi bir zamanda yüzde 40 artış oluyorsa bunun gerçekle bağdaşması söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

YAKIN ZAMANDA ZAM YAPILDI

15 Ekim tarihinde İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatının 7,5 TL olduğunu açıklamıştı.

Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükselmişti.