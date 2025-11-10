Gelir vergisi mükellef sayısı ekim ayında arttı

- Gelir vergisi mükellef sayısı ekim ayında 2 milyon 719 bin 249'a yükseldi.
- Eylül ayına göre yaklaşık 9 bin kişilik bir artış kaydedildi.
- Aynı dönemde kurumsal vergi mükellefi sayısı 1 milyon 228 bin 439'a ulaştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, ekim ayında gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 719 bin 249’a yükseldi.
Böylece bir önceki aya göre yaklaşık 9 bin kişilik artış kaydedildi.
Gelir İdaresi verilerine göre eylül ayında 2 milyon 710 bin 198 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, ekim ayında 2 milyon 719 bin 249 olarak kayıtlara geçti.
KURUMSAL VERGİ MÜKELLEFİ SAYISI ARTTI
Aynı dönemde kurumsal vergi mükellefi sayısı da yükseldi.
Eylül ayında 1 milyon 224 bin 433 olan kurumsal mükellef sayısı, ekim itibarıyla 1 milyon 228 bin 439’a ulaştı.