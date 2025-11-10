Abone ol: Google News

Gelir vergisi mükellef sayısı ekim ayında arttı

Eylül ayından ekim ayına geçilirken gelir vergi mükellefi sayısı 9 bin, kurumlar vergisi mükellefi sayısın da 325 bin 994 artış gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 17:39
  • Gelir vergisi mükellef sayısı ekim ayında 2 milyon 719 bin 249'a yükseldi.
  • Eylül ayına göre yaklaşık 9 bin kişilik bir artış kaydedildi.
  • Aynı dönemde kurumsal vergi mükellefi sayısı 1 milyon 228 bin 439'a ulaştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, ekim ayında gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 719 bin 249’a yükseldi.

Böylece bir önceki aya göre yaklaşık 9 bin kişilik artış kaydedildi.

Gelir İdaresi verilerine göre eylül ayında 2 milyon 710 bin 198 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, ekim ayında 2 milyon 719 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

KURUMSAL VERGİ MÜKELLEFİ SAYISI ARTTI

Aynı dönemde kurumsal vergi mükellefi sayısı da yükseldi.

Eylül ayında 1 milyon 224 bin 433 olan kurumsal mükellef sayısı, ekim itibarıyla 1 milyon 228 bin 439’a ulaştı.

