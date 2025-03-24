Giresun'da fındık 137-142 liradan satılıyor
AA

Bir hafta önce Giresun'da 132-140 arasında satılan fındık fiyatında artış görüldü.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bölük, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.

"132-142 LİRA ARASINDA İŞLEM GÖRÜYOR"

Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.

Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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İrem Yılmaz
Editor