Giresun'da fındık 137-142 liradan satılıyor

AA
Bir hafta önce Giresun'da 132-140 arasında satılan fındık fiyatında artış görüldü.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bölük, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.
"132-142 LİRA ARASINDA İŞLEM GÖRÜYOR"
Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.
Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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