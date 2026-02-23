Goldman, Türk bankalarında hedef yükseltti

Çok uluslu ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarıyla ilgili değerlendirmesini pozitif yönlü olarak paylaştı.

Kurum, 10 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek olan enflasyon üzerinde kârlılık (Reel ROE) döneminin, hisse değerlemelerinde güçlü bir yukarı yönlü ivme yaratacağını öngörüyor.

TEMEL GÖSTERGELERİN İYİLEŞMESİ OLUMLU YANSIDI

Goldman Sachs, 23 Şubat 2026 tarihli araştırma raporunda, makroekonomik rüzgarların ve iyileşen temel göstergelerin Türk bankacılık sektöründe güçlü bir yeniden değerleme potansiyeli yarattığını belirtti.

Kurum, dezenflasyon süreci ve faiz indirim döngüsünün, yükümlülük maliyetlerine duyarlı bankaların net faiz marjlarını (NIM) 2026 ve 2027 yıllarında önemli ölçüde destekleyeceğini öngörüyor.

HİSSE BAŞINA KÂRDA ORTALAMA YÜZDE 18 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Analistler, 2026-2028 dönemi için bankaların hisse başına kâr (EPS) tahminlerini ortalama yüzde 18 oranında yukarı yönlü revize etti.

Bu güncelleme kapsamında İş Bankası (ISCTR), yüksek varlık-yükümlülük süre farkı ve rakiplerine göre iskontolu kalan değerlemesi nedeniyle "Nötr"den "Al" tavsiyesi seviyesine yükseltildi. Akbank ve Yapı Kredi için "Al" tavsiyeleri sürdürülürken Garanti BBVA, "Nötr" görünümünü korudu.

En güçlü revizyon: İş Bankası (Yüzde 38)

En yüksek hedef fiyat: Garanti BBVA (173 TL)

Ortalama revizyon: Yüzde 19,75

YENİ HEDEF FİYATLAR

KÂRLILIĞIN ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKACAK OLMASI

Analize göre sektör için en önemli katalizör, 2026'nın ikinci yarısından itibaren özsermaye kârlılığının (ROE) yaklaşık on yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerine çıkacak olması (Real ROE).

Bu durumun bankaların defter değerlerini dolar bazında büyütmesine imkan tanıyarak yabancı yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor. Türk bankaları için 2027 yılı ortalama özsermaye kârlılığı beklentisi ise yüzde 28 seviyesinde öngörülüyor.