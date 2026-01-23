Gram altın 7 bin lirayı geçti! Altın ve gümüş yükselmeye devam ediyor

- Gram altın 7 bin 70 lirayı aşarken, ons altın 5 bin dolar seviyesine yaklaştı.
- Altın ve gümüş fiyatları ABD'deki gelişmeler ve güçlü talep nedeniyle yükseldi.
- Gümüş %3 artış gösterdi ve yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Güvenli liman altın, ABD'de açıklanan veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki açıklamalarının ardından hareketlendi.
Ons altın 5 bin dolar seviyesine yaklaştı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 70 lira
Çeyrek altın: 11 bin 727 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 780 lira
Tam altın: 46 bin 908 lira
Yarım altın: 23 bin 450 lira
GÜMÜŞ
Gümüş fiyatları da küresel ölçekte yükselmeye ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.
Gümüş / gram: 146,24 lira
Gümüş / ons: 99,34 dolar
PLATİN
Platin / gram: 3 bin 716,87 lira
Platin / ons: 2 bin 666 dolar
PALADYUM
Paladyum / gram : 2 bin 673 lira
Paladyum / ons: 1.925 dolar
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,3864 lira
Euro: 51,0378 lira
Sterlin: 58,6420 lira