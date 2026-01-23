Gram altın 7 bin lirayı geçti! Altın ve gümüş yükselmeye devam ediyor Haftanın son günü ons altın yüzde 0,90 artışla 4 bin 966 dolardan gram altın ise yüzde 0,88 artışla 7 bin 70 liradan işlem görüyor. Gümüş de dünden bugüne yüzde 3 artış gösterdi.