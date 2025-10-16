Gram altında yeni zirve: Kapalıçarşı’da 6 bin TL’ye yaklaştı

Altında rekor üstüne rekor...

Altında ralli devam ederken, fiyatlar da yeni eşik seviyelere yaklaştı.

BİR REKOR DAHA

Küresel piyasalarda ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4 bin 240 dolar ile rekor tazeledi.

16 Ekim 2025 gram altın fiyatı da 5 bin 700 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

6 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise 5 bin 930 TL’ye çıktı ve kritik bir eşik olan 6 bin TL seviyesine oldukça yaklaştı.

Sabah saatlerinde çeyrek altın satış fiyatı da 9 bin 675 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Vatandaşlar döviz ve değerli metallerdeki fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 5 bin 700 TL

Çeyrek altın: 9 bin 675 TL

Yarım altın: 19 bin 190 TL

Tam altın: 38 bin 161 TL

Cumhuriyet altını: 38 bin 203 TL

Gremse altın: 95 bin 702 TL

Reşat altını: 38 bin 235 TL

Ons altın: 4 bin 240 dolar

FED’DEN FAİZ MESAJI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; Fed Başkanı Powell, salı günü yaptığı açıklamada istihdam piyasasında keskin bir yavaşlama yaşandığını söyledi ve bu durumun ABD ekonomisi için önemli bir risk olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Fed’den bu yıl ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi beklentisini desteklerken, piyasalarda, gelecek yıl için de üç indirim öngörüsü öne çıkmaya başladı.

Dolar faizinin gerileyecek olması, altın fiyatlarını destekleyen ana katalizör olmaya devam ediyor.

TİCARET SAVAŞLARI

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da piyasada güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Son olarak iki ülke, ticari gemilere ek ücret uygulama kararı almıştı. ABD tarafından gelen yüzde 100’lük ek gümrük tarifesinin ardından müzakerelerde henüz ilerleme sağlanamaması, piyasalarda risk iştahını düşürüyor.

Trump tarafından atanan ABD Merkez Bankası Üyesi Stephen Miran da Çin ile ticaret gerginliğinin son dönemde tırmanmasının büyüme görünümündeki belirsizlik seviyesini artırdığını ve bu durumun 'faiz oranlarını hızla düşürmeyi daha da önemli hale getirdiğini' ifade etti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ABD’de hükümetin hâlâ kapalı olduğunu ve bu konudaki belirsizliklerin de güvenli liman varlıklara yönelimi artırdığını belirterek, "ABD başta olmak üzere son yıllarda kontrol edilmeyen kamu harcamalarının yanı sıra yoğunlaşan küresel ticaret savaşları da doların rezerv para birimi olarak kullanılmasına olan güveni aşındırıyor. Bu ortamda altın, alternatif haline geldi." diye konuşuyor.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon da, mevcut piyasa şartları göz önüne alındığında yatırımcıların altın tutmalarının mantıklı göründüğünü belirterek, "Ben altın alıcısı değilim ancak böyle ortamlarda altın kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir." açıklamasında bulunmuştu.