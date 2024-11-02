Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatı 1 milyar doları geçti

AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ekim ayında bölgeden yapılan ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladı.

Kileci, ekim ayı baz alındığında yıllık yüzde 4,6 azaldığını belirttiği yaptığı açıklamada, ayrıca şunları kaydetti:

Bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 77 milyon 606 bin dolar olarak kaydedildi. Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine denk gelmiş olması nedeniyle rakamlarımızda​​​​​​​ bir miktar azalma yaşansa da ihracatçılarımız 1,1 milyar dolara yakın ihracata imza atmış oldu.

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