Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor Yeni emekli olan ya da emekli maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere verilen emekli promosyonlarında bankalar birbiri ile yarışırken, verilen miktar 24 bin liraya kadar çıkıyor.

Haber Merkezi

Emeklilerin maaşlarını çektiği bankalar, kendi bankalarını seçtikleri için sözleşme yaptıkları tarihin başında kendilerine toplu bir ödeme yapıyor.

"Emekli promosyonu" olarak anılan bu ödemeyi alan kişi, maaşını belli bir süre bu bankadan alma taahhüdü veriyor. Emekli buna rağmen eğer bankasını süre bitmeden değiştirirse de aldığı promosyonun bir kısmını bankada kaldığı süre göz önünde bulundurularak yapılan bir hesapla iade ediyor.

Emekli, bir bankada üç yıl kaldıktan sonra yine maaşını çektiği kendi bankasından ya da geçtiği diğer bankadan tekrar promosyon alabiliyor.

Emekli promosyonları, alınan maaş aralığına göre belirleniyor ve nakit ödeniyor.

Bankalar emekli promosyonlarını her yıl güncelleyerek artırıyor ve emekliler için cazip olma yarışına giriyor.

Temmuz ayında emeklilere yapılan maaş zammından sonra bankaların promosyonlarında da artış yaşandı.

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR

Günümüzde maaşını kendisine taşıyan emekliye 24 bin liraya varan promosyon fırsatı sunan bankalar var.

KAMU BANKALARI: 12 BİN TL

Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon fırsatları yer alıyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ediyor.

VAKIFBANK'TA EK HİZMETLERLE: 24 BİN TL

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel ise ek hizmetlerle birlikte 24 bin liraya varan ödeme imkanı var.

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı var.

Maaş aralığı:

10 bin TL’ye (10 bin TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL (15 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL (20 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10 bin TL

20 bin TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12 bin TL

HALKBANK

Maaş aralığı:

10 bin TL - 14 bin 999,99 TL olanlar 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999,99 TL olanlar 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri olanlar 12 bin TL

ZİRAAT BANKASI

Maaş aralığı:

10 bin TL ye (10 bin TL hariç) kadar olanlara 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL (15 bin TL hariç) arasında olanlara 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL (20 bin TL hariç) arasında olanlara 10 bin TL

20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL

ÖZEL BANKALAR: 18 BİN TL

Özel bankalardaki promosyon ücretleri ise maaş aralıkları baz alındığında 18 bin liraya ulaştı. İNG Bank ve Yapı Kredi 18 bin TL promosyon veriyor.

İŞ BANKASI

Maaş aralığı:

10 bin TL'ye (10 bin TL hariç) kadar olanlar 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL (15 bin TL hariç) arasında olanlar 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL (20 bin TL hariç) arasında olanlar 10bin TL

20 bin TL ve daha fazla olanlar 12 bin TL

ŞEKERBANK

Maaş aralığı:

0-9 bin 999 TL aralığında ise 5 bin TL

10 bin -14 bin 999 aralığında ise 8 bin TL

15 bin -19 bin 999 aralığında ise 10 bin TL

20 bin ve üzeri ise 12 bin TL

DENİZBANK

Maaş aralığı:

0-9 bin 999 TL aralığında ise 5 bin TL

10 bin -14 bin 999 aralığında ise 8 bin TL

15 bin -19 bin 999 aralığında ise 10 bin TL

20 bin ve üzeri ise 12 bin TL

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15 bin TL’ ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödül veriyor.

Maaş aralığı:

9 bin 999 TL ye kadar olması halinde 6 bin 250 TL

10 bin TL – 14 bin 999 TL arasında olması halinde 10 bin TL

15 bin TL – 19 bin 999 TL arasında olması halinde 12 bin TL

20 bin TL ve üzerinde olması halinde 15 bin TL

YAPI KREDİ

18 bin TL’ye varan emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş aralığı:

9 bin 999 TL'ye kadarsa 9 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 499 TL arasındaysa 13 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arasındaysa 15 bin 500 TL

20 bin TL’nin üzerine 18 bin TL

GARANTİ

Maaş aralığı:

10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250TL

10 bin – 15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL

15 bin – 20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL

İNG BANK

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş aralığı:

10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250TL

10 bin – 15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL

15 bin – 20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik ödülü veriliyor.