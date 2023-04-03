Hizmet üretici fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,44 arttı TÜİK, mart ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 artış yaşandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün enflasyon verisinin yanı sıra ocak ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verisini de paylaştı.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı

Yİ-ÜFE 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 113,73 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 55,19 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 80,42, imalatta yüzde 55,19, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 95,46 ve su temininde yüzde 95,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,96, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 85,23, enerjide yüzde 79,99 ve sermaye malında yüzde 51,86 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,02 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,48 artış, imalatta yüzde 2,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,28 azalış ve su temininde yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,86 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,03 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,24 artış, enerjide yüzde ,32 azalış ve sermaye malında yüzde 1,28 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 1,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 19,04 ile ana metaller, yüzde 30,93 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 127,88, içecekler yüzde 122,07, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 103,85 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 13,28 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 4,75 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,68 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık gıda ürünleri yüzde 4,64, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 4,12, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 3,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.