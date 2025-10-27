HSBC Global'den altında ralli uyarısı! Gelecek yıl 5 bin dolar beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekor üstüne rekor kıran altın, düşüş trendine girdi.

Bu aşamada, İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC Global'den çarpıcı tahminler geldi.

HSBC Global, altın fiyatlarının 2026’ya girerken ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyredeceğini, yılın ilk aylarında ise 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

ABD-Çin ticaret geriliminde yumuşama sinyalleri ve doların değer kazanması ile birlikte yatırımcının güvenli limanı altına ilgi azalırken, haftaya düşüşle başlayan sarı metal için iki aylık ralli uyarısı geldi.

"ALTIN, ÖNCE 4 BİN 600 DOLARA, 2026 BAŞINDA DA 5 BİN DOLARA ÇIKABİLİR"

İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC Global, 2026'da altın fiyatının ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyredeceğini, 2026'nın başlarında ise 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Altın fiyatlarında kısa vadede bir miktar dalgalanma bekleyen banka, küresel risk iştahındaki artışların da altın talebine destek sağlayacağına işaret etti.

ASYA'DA GÜÇLÜ TALEP

Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan güçlü ilginin sürdüğüne dikkat çeken HSBC'ye göre bu ilginin ana kaynakları arasında Çin Merkez Bankası (PBOC) ve diğer Asya merkez bankaları bulunuyor. Banka, Hindistan ve Çin gibi büyük piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

PERAKENDE SATIŞLARDA YAVAŞLAMA RİSKİ

Banka, altın fiyatlarındaki yükselişin perakendecilerde satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer artışlarının kâr marjları üzerindeki baskıyı dengeleyebileceğini de belirtti.

HSBC'ye göre, merkez bankalarının alımları, yatırımcıların güvenli liman talebi ve ETF girişleri, önümüzdeki dönemde altının yükseliş trendini destekleyen temel unsurlar olmaya devam edecek.