Hukuki altyapı çalışmaları hızlanacak! Dijital Türk Lirası'nda 2026 kritik tarih

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada dijital parasını oluşturmak için altyapı çalışması yapan ülkelerden birisi de Türkiye.

Dijital Türk Lirası Projesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütüyor.

Dijital Türk Lirası'nın geliştirilerek kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların gelecek yıl hız kazanması planlanırken, Dijital Türk Lirasının kullanıma sunulması için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılacak.

Projede, gelecek yıl yeni bir aşamaya geçiliyor.

Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı ile bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile teknoloji çözüm sağlayıcılarının, belirlenen kategorilerde yenilikçi kullanım senaryoları geliştirmeleri ve projeye katkı sunmaları hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Dijital Türk Lirası'nın geliştirilmesi, test edilmesi ve finansal sistemde etkin biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar sürecek.

Bu kapsamda, gelecek yıl Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulması için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılması planlanıyor.

SİLMÜLASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Dijital paranın benimsenmesine ilişkin etki analizi kapsamında, TCMB'nin simülasyon çalışmaları tamamlanacak.

Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemi'ne entegrasyonu sağlanırken, uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Bu süreçte Merkez Bankası, dijital para ile menkul kıymet işlemlerinin takasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemeye yönelik analiz çalışmaları yürütecek.

ANALİZ ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Bu çerçevede, Merkez Bankası Dijital Parası'nın, jetonlaştırılmış menkul kıymetlerin takasında kullanımına yönelik kavram kanıtlama çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, TCMB, menkul kıymet takasına ilişkin teknik gerekliliklerin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapacak.

TCMB’DEN DİJİTAL PARA EKOSİSTEMİNE KATILIM ÇAĞRISI

TCMB, eylül ayında "Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı" yayımlamıştı.

Bankadan yapılan duyuruda, projenin birinci fazına ilişkin değerlendirme raporunda elde edilen bulgular ve benimsenen yaklaşımlar kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Söz konusu raporda, Dijital Türk Lirası'nın finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak, hem birinci hem de ikinci fazda dijital paranın yenilikçi kullanım alanları için altyapı oluşturacak çalışmalar yürütüldüğü belirtilmişti.

İKİNCİ FAZ İÇİN RAPOR YAYIMLANACAK

Halihazırda devam eden ikinci faz kapsamında, projeye ilişkin tüm boyutların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu"nun gelecek aylarda yayımlanması planlanıyor.



