İbrahim Yumaklı: Gıda denetimlerine martta 164,9 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mart tarihlerinde yapılan denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Yumaklı, paylaşımında mart ayında 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

164,9 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULARKEN, 17 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yurt genelinde geçen ay gerçekleştirilen gıda denetimine işaret eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 164,9 milyon lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

"HER LOKMANIN GÜVENİLİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz.