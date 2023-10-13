İndirim çağrısına İstanbul Perakendeciler Derneği de katıldı Ticaret Bakanı İsmail Bolat'ın çağrısına mobilyacılar, marketler, Tarım Kredi gibi kurumlarla birlikte ve İstanbul Perakendeciler Derneği'nden de destek geldi.

AA

İstanbul Perakendeciler Derneği'nden, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Zincir marketlerden indirim bekliyoruz" çağrısına destek geldi.

İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak 55 üye, 2 bin 247 şube, 36 bini aşkın çalışan ve yaklaşık 1,5 milyon metrekare mağaza alanıyla her gün milyonlarca vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti.

Bakan Bolat'ın indirim çağrısına ilk andan itibaren çatı kuruluşları Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile beraber destek verdiklerini hatırlatan Güzeldere, şu ifadeleri kullandı:

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

"Enflasyonla topyekün mücadele etmeliyiz"

Dernek olarak marttan bu yana Et ve Süt Kurumu ile yapılan işbirliği çerçevesinde vatandaşlara en erişilebilir fiyatlarla kırmızı et ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, enflasyonla topyekün mücadelenin önemini vurgulayarak üretici firmalara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

Bizler üreticiden tedarik ettiğimiz ürünleri müşterilerimize ulaştırmak için aracılık görevi üstlenerek hizmet üreten, istihdama katkı sağlayan işletmeleriz. Ürün fiyatları, üretici, tedarikçi, lojistik ve genel giderler gibi birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Dolayısıyla tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak adına bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor.

Bu sebeple çatı örgütümüz Türkiye Perakendeciler Federasyonunun çağrısını yineliyoruz. Yerel zincirler olarak büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiğimizi, enflasyonla mücadelenin bütün paydaşlarımızla birlikte omuz omuza yürütülebilecek bir mücadele olduğunu belirterek, üretici ve tedarikçilerimizin de yıl sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemelerini talep ediyoruz. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, ancak tek yürek hareket edersek enflasyon karşısında katkı sunabiliriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)