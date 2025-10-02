JP Morgan ve Morgan Stanley’den asgari ücret tahmini

Şu anda asgari ücret net 22 bin 104,67 TL olarak kullanılıyor.

Asgari ücret sadece 8 milyon çalışanı ve ailesini değil, bazı ödemelerin temilinde olduğu için tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

JPMORGAN: YÜZDE 20 ZAM

Dünyanın en büyük yatırım bankası JPMorgan, son yayamladığı raporunda 2026 yılı için Türkiye'de uygulanacak asgari ücrete yüzde 20 zam öngörüyor.

Kurumun geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam öngörüsünü doğru tahmini doğru çıkmıştı.

JPMorgan, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu yüzde 24,6 hesapladı.

MORGAN STANLEY: YÜZDE 25 ZAM

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

Banka, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.

ULUSLARARASI KURUMLARA GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRETLER

JP Morgan: Yüzde 20 zam

Böylece 22 bin 104,67 lira 4 bin 420,93 zamla birlikte 26 bin 525,60 lira olacak.

Morgan Stanley: Yüzde 25 zam

Böylece 22 bin 104,67 lira 5 bin 526,16 zamla birlikte 27 bin 630,83 lira olacak.