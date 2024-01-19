Kapadokya'daki doğal depolar, Türkiye'nin patateslerini koruyor Kapadokya bölgesinde bulunan tüf kayaları depo olarak kullanılıyor. Buradaki 1.321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli doğal soğuk hava depolarında patatesler saklanıyor.

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İHA

Nevşehir'de Kapadokya bölgesindeki yapılar, turistlerin ilgisini çekerken bir yandan da o yapılar doğal özelliklerinden dolayı gıdalar için soğuk hava deposu özelliği gösteriyor.

Kapadokya bölgesinde bulunan 1.321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli yer altı doğal soğuk hava depoları, Türkiye'nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.

Farklı yörelerden hasat edilen yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle oluşturulan doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

Hiçbir enerji maliyeti yok

Kapadokya'daki doğal soğuk hava depoları; hiçbir enerji maliyeti olmaksızın, nem ve ısı sayesinde hem patatesin bozulmadan saklanmasını sağlıyor hem de raf ömrünü uzatıyor.

Tırlar ve kamyonlar içeriye kadar girebiliyor

Ayrıca, bu depoların geniş kapasiteleri sayesinde tırlar ve kamyonlar rahatlıkla içine girebiliyor, bu da lojistik ve depolama süreçlerini kolaylaştırıyor.

Patatesler buradan İstanbul, İzmir ve İzmit'e gidiyor

Patates üreticisi Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

3. ayda ekimine başlanan patatesler, 10 ve 11 aylarda hasat ediliyor. Hasat edilen patatesler doğal soğuk hava depolarında depolanıyor. Depolara gelen patatesler tekrar seçilerek ihtiyaca göre sevk ediliyor. Özellikle İstanbul, İzmir, İzmit ve diğer illerde bulunan hallede gönderiliyor.

"Patateslerden az fire veriliyor"

Doğal soğuk havalarında saklanan patateslerin az fire verdiğini ve kendisini koruduğunu söyleyen Yılmaz, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Bu depolarda patatesler 4. aya kadar kendisini koruyor. Yaz ve kış ısı dengesi sayesinde patatesleri muhafaza ediyor.

"Depolar patatesin sıvı kaybını önlüyor"

İşletmeci Abdullah Şahin de yaptığı açıklamada, depoların avantajını şölye dile getirdi:

Makineler ile açılan depolar patatesin sıvı kaybını önlüyor. Bu sayede de patateslerin raf ömrü uzuyor. Patatesler bozulmadığı için kaliteli bir şekilde halkımıza sunuluyor.

"Nevşehir depolama anlamında büyük bir potansiyele sahip"

Nevşehir Valisi Ali Fidan da açıklamasında, Nevşehir’in patates üretimin yanı sıra depolama anlamında da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Nevşehir bölgesinde bulunan 2 milyon ton kapasiteli kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates depolanmakta. Patatesler kış boyu burada muhafaza edilerek tazeliğini korumaktadır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)