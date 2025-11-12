Kasım indiriminde dolandırıcılar işbaşında

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kasım ayında internette yapılan indirimler konusunda tüketicileri uyararak, şu konularda dikkatli olmaya çağırdı:

-Adını bilmediğimiz, marka olmayan yerlerden alışveriş yaptığımızda ya ürün gelmiyor ya da başka ürün geliyor.

-İndirim olduğu için değil ihtiyaçlarınız dahilinde alışveriş yapın.

"BİR ÜRÜNÜ İNDİRİME GİRDİ DİYE ALMAK ŞAPŞALLIK"

-Dönem dönem tüketicilerimizi mantıksız bir şekilde çılgınca bir alışverişe yönlendirmek adına birtakım kampanyalar yapılıyor. Bu tüketici için asıl olan bir şey var. Biz ihtiyacımız olan bir ürün almalıyız. Bir ürünü indirime girdi diye almak şapşallıktır. Bize ihtiyacımız olmayan bir ürünü alma becerisi gösteren kapitalist sistemi de tebrik etmek lazım.

-Karşımızda güçlü bir sistem var. Bizi ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya ve indirim dönemlerini hatırlatarak hayatımızın bir parçası haline getiren sisteme karşı çok akıllı davranmalıyız. İndirim yapan firmaların kendi siteleri var. O sitelerde ürünlerle ilgili fiyatlandırmalar var. Eğer bir ürün ihtiyacımızsa orada belirlemek ve o ürün daha ileriki bir dönemde indirime girdiğinde bize bilgi geliyor. Mantıklı olan ihtiyacımız olan bir ürünü indirim döneminde almak. Sezon sonunda almak en mantıklısı. Firmalar sürekli fiyat değiştiriyorlar. Daha çok kâr etmek adına indirim günlerini çıkarttılar ve daha çok kâr ediyorlar.

İhtiyacımız ise alalım. Çocuklarımıza ve geleceğimize ihanet etmenin anlamı yok. Mantıklı olup ihtiyaç listesi yaparak alışveriş yapmak en keskin çözümdür.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMİ

-Sosyal medya ve internet hesaplarından 'Bizde de indirim var' diye vatandaşa duyuruyorlar. İndirim cazibesine kapılan müşterilerimiz hemen ödemeleri yapıp ürünü bekliyorlar ama hayal kırıklığı ile karşılaşıyorlar. Bunlara karşı da güçlü olan firmalarla takip yapmak lazım. Adını bilmediğimiz, marka olmayan yerlerden alışveriş yaptığımızda ya ürün gelmiyor ya da başka ürün geliyor. Sonrasında polis de bulamıyor.

"DEPOMUZDA KALMADI YALANI"

-Asıl tehlike indirim sırasında sepete atıp parasını ödedikten sonra "Depomuzda kalmamıştır" şeklinde gelen mesajdır. Satışını yapmak için reklamı yapıyorlar ama "Depoda kalmadı" diyerek parayı bir müddet kullanıyorlar. Burada tüketicinin bu firmaya karşı ücretini yatırdığını ispat etmesi gerekiyor. 'Depomuzda kalmadı' gerekçeli bir mazeret değil. Daha sonra o fiyatla aynı ürünü alma imkanımız var.