Katılım Emeklilik’ten çifte güvence

Sektörün öncü ve yenilikçi şirketi Katılım Emeklilik, bir ilke daha imza attı. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik gelir dönemine geçen katılımcılarına yönelik yeni bir ek fayda sağlayan ürünü hayata geçirdi.

Sağlıklı BES, kampanya kapsamında, belirli şartları sağlayan Emeklilik Gelir Planı katılımcılarına ücretsiz sağlık sigortası sunuluyor.

EMEKLİLİKTE FİNANSAL BİRİKİME SAĞLIK GÜVENCESİ EKLENDİ

Katılım Emeklilik, mevcut bireysel emeklilik sözleşmesine sahip katılımcıları ile diğer emeklilik şirketlerinden aktarım yoluyla sisteme dâhil olan katılımcılarına yönelik önemli bir ek fayda sunuyor. Katılım Emeklilik’e ait emeklilik gelir planına katılan ve ilgili koşulları sağlayan katılımcılar için, yalnızca kendilerini kapsayacak şekilde sağlık sigortası poliçesi oluşturuluyor. Kampanya kapsamında sunulan sağlık sigortasının prim ödemesini tamamen Katılım Emeklilik karşılıyor.

Sigorta kapsamı, katılımcının emeklilik gelir planına giriş tarihindeki toplam fon büyüklüğüne göre belirleniyor. Fon büyüklüğü hesaplamasında devlet katkısı da dahil olmak üzere toplam birikim esas alınıyor. Katılımcılar, bireysel sağlık sigortalarında geçerli olan kazanılmış haklar ile ömür boyu yenileme garantisi gibi haklardan, genel ve özel sigorta şartları çerçevesinde yararlanmaya devam ederken, kampanya kapsamında herhangi bir prim katkısı veya ek ödeme talep edilmiyor.

“EMEKLİLİKTE ÇİFTE GÜVENCE SUNARAK SEKTÖRDE BİR İLKE İMZA ATTIK”

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şunları söyledi:

Emeklilik, yalnızca birikimlerin devreye girdiği bir dönem değil; aynı zamanda yaşam kalitesinin korunmasının da büyük önem taşıdığı bir süreç. Sektörde bir ilke imza attığımız Sağlık Sigortası hediyeli Faizsiz Emeklilik Gelir Planı kampanyamızla, katılımcılarımıza emeklilik dönemlerinde finansal güvenceye ek olarak sağlık alanında da destek sunmayı amaçlıyoruz. Bireysel emeklilik sistemini, hayatın farklı ihtiyaçlarına cevap veren bütüncül bir yapı olarak ele alıyoruz.

Kampanyadan; Katılım Emeklilik’te bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan ya da başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen ve Katılım Emeklilik’e ait Emeklilik Gelir Planı’na geçen katılımcılar yararlanabiliyor. Emeklilik gelir planına en fazla 64 yaşında katılan katılımcılar için sağlık sigortası, gerekli şartların sağlanması hâlinde 75 yaşına kadar her yıl yenilenebiliyor. Kampanya, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Emeklilik gelir planının sona ermesi veya başka bir emeklilik şirketine aktarılması durumunda, kampanya kapsamında sunulan sağlık sigortası da sonlandırılıyor. Katılım Emeklilik, bu uygulamayla emeklilik dönemine giren katılımcılarına yalnızca finansal birikim değil, sağlık güvencesiyle desteklenen bütüncül bir emeklilik deneyimi sunmayı hedefliyor.