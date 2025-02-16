Kayseri Şeker'den üreticilere 4,2 milyar lira pancar ödemesi

AA

Kayseri Şeker'in 2024-2025 kampanya dönemi kapsamında yaptığı ödemeler, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Bu kapsamda10-13 Şubat tarihleri arasında yapılan 4 milyar 214 milyon 116 bin liralık pancar bedeli ödemesi, üreticilerin hesaplarına yatırıldı ve bu ödeme, çiftçilere maddi anlamda büyük bir destek oldu.

Bu tür ödemeler, yerel ekonominin canlı tutulmasına, çiftçilerin geçimlerini sürdürebilmelerine ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığına büyük bir etki yapıyor.

ÖDEMELER AVANS ŞEKLİNDE BAŞLAMIŞTI

Üretim döneminde çiftçilere sağlanan ayni ve nakdi avans desteğiyle başlatılan ödemeler, şubat ayındaki ödemeyle tamamlanarak toplamda 8 milyar 516 milyon 498 bin liraya ulaştı.

"ÇİFTÇİLER GELECEĞE DAHA GÜVENLİ BAKIYOR"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, açıklamada şunları kaydetti: