KDK'den güvenliklerin, yenileme eğitim ücretleri kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, zorunlu mesleki yenileme eğitimi giderlerinin, görev yaptıkları idare tarafından karşılanması için tavsiye kararı verdi.

EĞİTİM 15 BİN LİRA

KDK, kararına göre, SGK'nın bir il müdürlüğünde kadrolu statüde görev yapan bir özel güvenlik görevlisi, 5 yılda bir tekrarlanması zorunlu olan ve yaklaşık 15 bin liralık yenileme eğitimi bedelinin kurum tarafından karşılanmasına yönelik talepte bulundu.

Bu görevli, çalıştığı kurum tarafından talebinin reddedilmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı buldu ve yenileme eğitimi giderinin kurum tarafından karşılanması adına SGK'ya tavsiye kararı verdi.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin kararında, söz konusu eğitimin, personelin bireysel tercihine bağlı kişisel gelişim faaliyeti olmadığı, görevin ifası için kanuni bir zorunluluk teşkil ettiği, kamusal güvenlik hizmetinin devamlılığıyla da doğrudan ilişkili bulunduğu belirtildi.

Kararda, idarenin takdir yetkisini kullanırken, hizmetin gerekleri, idarenin bütünlüğü ve eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesinin de zorunlu olduğu vurgulandı.

"EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA ENGEL BİR HÜKÜM YDK"

Kurum mevzuatında, eğitim giderlerinin kurum bütçesinden karşılanabilmesini engelleyen bir düzenlemenin yer almadığına işaret edilen kararda, "İdareden beklenen, iş hukukunda yer alan eşitlik ve ayrımcılık yasağına uygun bir şekilde, işçi lehine yorum ilkesini esas alarak, ilgili ödemenin yapılması yönünde işlem tesis etmesidir." değerlendirmesine yer verildi.