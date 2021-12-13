Kemaliye’de 'İpek Yolu' canlanacak

Erzincan'ın doğal güzellikleri ve tarımsal ürünleri ile öne çıkan ilçesi Kemaliye'de İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için geliştirilen projeye destek sözleşmesi imzalandı.

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yürütülecek olan “İpek Yolu Projesi” destek sözleşmesi imza altına alındı.

TARİHİ VE TURİSTİK POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARTILACAK

Toplam bütçesi yaklaşık 1,3 milyon lira olan ve 1 milyon TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek projede turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olan Kemaliye’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak bölgede bulunan tarihi ve turistik yerlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

YUVAKÖY YÜRÜYÜŞ YOLU VE İPEK YOLU YENİDEN DÜZENLENECEK

Proje kapsamında tarihi geçmişi, özgün iklimi, coğrafi yapısı, zengin su kaynaklarının başlangıç noktasında bulunan ve farklı turizm tipleri için çok yönlü potansiyele sahip Kemaliye ilçesinde belirlenen 2 farklı cazibe merkezi konumundaki Yuvaköy Yürüyüş Yolu ve İpek Yolu turizm alanları ile ilgili tadilat çalışmaları yürütülerek tarihi noktaların turizme kazandırılması ve bölgedeki bir rotaya yürüyüş yolu inşa edilmesi planlanıyor.

YÜRÜYÜŞ ROTALARI YENİLENECEK

Kemaliye ilçesinde bulunan kısmı tescilletilmiş ve koruma altına alınmış olan tarihi İpek Yolunun ayakta kalmış kısmının restore edileceği projede, özellikle doğaseverlerin kullandığı yürüyüş rotaları da yeni gezginleri ağırlayacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte başlatılacak tanıtım faaliyetleri sayesinde proje daha geniş kitlelere ulaşabilecek. Ayrıca bölgedeki diğer il ve ilçelerde kalıntıları bulunan tarihi İpek Yolunun ileri tarihlerde bu rotalarla da birleştirilmesi ve projenin bir turizm noktasının temellerini oluşturması öngörülüyor.