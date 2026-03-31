Kira geliri beyanı için son gün

Kira geliri elde eden mükellefler için beyanname verme sürecinde sona gelindi.

Geçen yıl elde edilen kira gelirine ilişkin beyanname verme süresi bugün doluyor.

Beyanlar elektronik ortamda verilebilecek. Tahakkuk eden vergi iki eşit taksitte ödenebilecek.

KİMLER VERGİ VERECEK?

Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira alan gayrimenkul sahiplerinin vergilerini ödemesi gerekiyor. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

MÜKELLEFLERİN KAYITLARI SORGULANIYOR

Eksik veya zamanında verilmeyen beyannameler olması durumunda mükelleflerin izaha çağrılabileceğini belirtiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı denetimleri yaparken tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileriyle çapraz sorgulama yapıyor.

Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) programıyla emsal kira bedelleri de tespit ediliyor.

2026'DA DAHA FAZLA BEYAN VERİLMESİ BEKLENİYOR

Geçen sene 450 bin adres için denetim yapıldı, 370 bin beyanname ilk defa verildi. Türkiye'de kira geliri vergisi beyannamesi verenler toplamda 2 milyonun üzerine çıktı.

1 Ocak'tan bugüne kadar 120 bin kişiye SMS ve izah yoluyla bilgilendirmeler yapıldı.