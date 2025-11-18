Konut Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1,6 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıkladığı ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ne göre ekimde, bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 198,8'e çıktı.

KFE ekimde, yıllık yüzde 31,6 artış gösterirken bu dönemde reel azalış yüzde 1 oldu.

Ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla'da yaşandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ DEĞİŞİM

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 1, İzmir'de de yüzde 1,8 artış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 38,4, İzmir'de yüzde 30,7 yükseldi.

YILLIK KONUT FİYAT ENDEKSLERİ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde görüldü.