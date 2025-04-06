Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyeri, 3 bin 560 turist getirdi

İHA

Akdeniz’in en gözde kruvaziyer duraklarından biri olan Kuşadası, bu sabah dev bir yolcu gemisine daha ev sahipliği yaptı. İngiltere bayraklı, tam 330 metre uzunluğunda ve 19 katlı “Majestic Princess” kruvaziyeri, Aydın’ın Kuşadası Limanı’na demirleyerek kente adeta turist akını başlattı.

3550 TURİST, BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ

Gemide çoğunluğu Çinli ve Güney Koreli olmak üzere toplam 3 bin 560 yolcu bulunuyordu. Turistler, tur programı kapsamında otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve çevredeki tarihi miras alanlarını keşfe çıktı. Gezi turlarına katılmayan yolcular ise Kuşadası çarşısında dolaşarak hem alışveriş yaptı hem de bölge esnafına hareketlilik kattı.

TURİZMCİLER, 2025'TEN UMUTLU

Turizm yetkilileri, 2025 yılı için umutlu. Kuşadası Limanı'na yıl boyunca yaklaşık 750 kruvaziyer seferiyle toplamda 1 milyon 250 bin turistin gelmesi bekleniyor. Şehir, bu dev gemiler sayesinde hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir canlılık yaşıyor.