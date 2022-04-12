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    Lübnan'da ekmek krizi tırmanıyor

    Dünyanın buğday deposu olarak nitelendirilen Rusya ve Ukrayna'da devam eden savaş, ekonomik güçlükler yaşayan Lübnan'daki buğday ve tahıl açığını arttırdı.
    • 12.04.2022 - 10:00
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    Lübnan'da ekmek krizi tırmanıyor

    Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, para birimi değer kaybeden, benzin sorunu ile tedarik sıkıntıları yaşayan Lübnan'da şimdi de buğday yokluğu nedeniyle ekmek üretimi aksadı.

    Lübnan'da buğday krizi ekmek üretiminde aksamaya yol açtı

    Buğdayın yüzde 60'ını Ukrayna ve Rusya'dan ithal eden Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki fırınların un temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle üretime ara vermesi ekmek krizine neden oldu.

    Bazı fırınlarda üretim durdu

    AA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki Fırıncılar Sendikası Başkanı Zekeriya el-Arabi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Un bulunamaması nedeniyle bazı fırınlar üretimi durdu. Bundan dolayı halka ekmek satılamıyor." dedi.

    Ramazan ayında ekmek krizi yaşanıyor

    Arabi'nin duyurusundan sonra Ramazan ayında yaşanan ekmek krizine ilişkin Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, "Piyasanın ihtiyacı olan buğdayın satın alınabilmesi için Merkez Bankasının vereceği yardımı bekliyoruz." diye konuştu.

    "Küresel bir buğday krizi var"

    Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan da yerel medyaya yaptığı açıklamada, dünyada küresel bir gıda krizinin bulunduğunu, buğday nedeniyle yaşanan krizin kabul edilemez olduğunu, hükümet nezdinde tüm gayretlerin birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

    Selam gibi Hasan da buğday alımında yaşanan sorunun yarattığı ekmek krizinin Merkez Bankasından çıkmayan bütçe olduğunu savundu.

    Lübnan da ekmek krizi tırmanıyor #1

    Lübnan'da devlet buğday alımını sübvanse ediyor

    Lübnan'da buğday alımı devlet tarafından sübvanse ediliyor. Lübnan Merkez Bankası'nın bunun için gerekli bütçeyi sağlayamaması nedeniyle 50 bin ton buğday alımının gerçekleşemediği ifade ediliyor.

    Hasan, "Kimse buğday için yapılan sübvansiyonun kaldırılmasını istemiyor. Bence kısa bir süre boyunca sübvansenin kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.


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