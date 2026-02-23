Beyaz Saray, mahkeme kararına meydan okuyor: Gümrük tarifesi politikası sürecek

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanın acil gümrük vergisi yetkilerini sınırlayan karar aldı.

Yüksek Mahkeme, 20 Şubat'ta 6'ya 3'lük bir kararla, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında uygulanan ve itiraz konusu olan gümrük vergilerini geçersiz kıldı.

Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, gümrük tarifesi stratejisinden vazgeçmeyeceği ve diğer yasal yolları kullanarak bu politikayı sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi ise bu karar rağmen Trump yönetiminin temel gümrük vergisi stratejisini sürdüreceğini ve mevcut ticaret anlaşmalarına saygı göstereceğini söyledi.



CBS'in Margaret Brennan ile birlikte sunduğu "Face the Nation" programında konuşan Jamieson Greer, ticaret ortaklarının müzakere edilmiş anlaşmalardan vazgeçme niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret vermediklerini söyledi.

"GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI YOLLARINI SADECE BİRİ ENGELLENDİ"

Yetkili, gümrük vergisi uygulama yollarından birinin engellenmiş olmasına rağmen, cumhurbaşkanının özellikle haksız ticaret uygulamaları ve ulusal güvenlik endişelerini ele alan diğer mevcut yasalar kapsamında yetkisini koruduğunu söyledi.

Greer, yönetimin başkanın gümrük tarifesi programını bu kanallar aracılığıyla ilerletme konusundaki kararlılığının altını çizerek, "Şimdilik Kongre'nin zaten uzattığı yetkileri kullanacağız.” dedi.