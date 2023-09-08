Mehmet Şimşek: Dünya Bankası'nın kararı OVP'nin bir başka onayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanı 35 milyar dolara çıkarma kararına ilişkin yaptığı paylaşımda bunun Orta Vadeli Program'ın onayı olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye ekonomisine olan güven devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi tarafından açıklanan OVP, ekonomi dünyası tarafından pozitif karşılandı.

Yaşanan bu pozitif gelişmelerin ardından Dünya Bankası, Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkartma kararı aldı.

Bakan Şimşek paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanı iki katına çıkarma planına ilişkin X (Twitter) hesabından bir paylaşımda bulundu.

İngilizce paylaşımda bulunan Mehmet Şimşek alınan kararın olumlu olduğunu belirtti.

"Dünya Bankası finansmanı 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor"

Bunun Orta Vadeli Program'ın bir onayı olduğunu belirten Şimşek şunları söyledi:

Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

"Programın başarısını ortaya koyuyor"

Yabancı yatırımların programın başarısını artıracağını aktaran Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

"OVP büyümeyi teşvik ediyor"

OVP'nin amaçlarına da değinen Bakan şöyle devam etti: