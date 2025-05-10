Mehmet Şimşek: Sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 1,8 arttı

İHA

Sanayi üretiminde toparlanma sürüyor...

Geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma, bu yılın ilk çeyreğinde de olumlu seyrediyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üretimdeki artışa dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 1,8 ARTTI

Bakan Şimşek, sanayi üretimine ilişkin ilk değerlendirmesinde, sanayi üretiminin yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1,8, yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

"TOPARLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."