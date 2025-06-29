Memur maaşlarına temmuz zammını hesapladık

Memurların 2025 yılı Temmuz ve Aralık arasında alacakları 6 aylık maaşların zam tutarı, haziran ayının enflasyonu açıklanınca belli olacak.

Maaşlara yansıyacak enflasyonun 6 aylık farkı, TÜİK'in 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da haziran ayının enflasyonu açıklamasıyla netleşecek.

Zam oranı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarının dışında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini de etkileyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam alacak.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen artış oranına ek olarak, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanacak.

Mayıs ayı için açıklanan enflasyona göre ise 5 aylık enflasyon netleşti.

Mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 35,41, aylık bazda ise yüzde 1,53 arttı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış olarak gerçekleşti.

5 AYLIK FARKLA MEMUR MAAŞI ZAM ORANI: 14

Son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte, Toplu Sözleşme'den gelen zamla birlikte; memur ve memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 14 oldu.

5 AYLIK FARKLA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 49 BİN 547,64 LİRA

Buna göre en düşük memur maaşı, 5 aylık farka göre 43 bin 726 liradan yüzde 14 zamla 6 bin 121,64 lira artışla 49 bin 547,64 liraya çıktı.

5 AYLIK FARKLA EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI: 22 BİN 363,38 LİRA

En düşük memur emeklisi maaşı da 19 bin 617 liradan 2 bin 746,38 lira zamla birlikte 22 bin 363,38 lira oldu.

16 VE 17 ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

Uzmanların tahminlerine göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Eğer TÜFE yüzde 1 artarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16; memur ve memur emeklileri ise yüzde 15 zam alacak.

Yüzde 2’lik bir enflasyon senaryosunda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 16’ya yükselecek.

5 AYLIK FARKLA ŞU ANDA KESİNLEŞEN MEMUR MAAŞLARI

DERECE - NET GÖREV AYLIĞI / 2025 Ocak-Haziran (TL) / 2025 Haziran-Temmuz (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ: (Üniversite Mezunu) 1/4 / 66 bin 358 liradan, 75 bin 684,12 liraya

MEMUR: (Üniversite Mezunu) 9/1 / 45 bin 555 liradan, 51 bin 932,70 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN: 1/4 / 58 bin 663 liradan, 66 bin 875,82 liraya

ÖĞRETMEN: 1/4 / 52 bin 935 liradan, 60 bin 345,90 liraya

BAŞKOMİSER: 3/1 / 64 bin 481 liradan, 73 bin 508,34 liraya

POLİS MEMURU: 8/1 / 58 bin 938 liradan, 67 bin 189,32 liraya

UZMAN DOKTOR: 1/4 / 109 bin 154 liradan, 124 bin 435,56 liraya

HEMŞİRE: (Üniversite Mezunu) 5/1 / 53 bin 465 liradan, 60 bin 950,10 liraya

MÜHENDİS: 1/4 / 67 bin 691 liradan, 77 bin 167,74 liraya

TEKNİSYEN: (Lise Mezunu) 11/1 / 47 bin 224 liradan, 53 bin 835,36 liraya

PROFESÖR: 1/4 / 96 bin 374 liradan, 109 bin 866,36 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 7/1 / 63 bin 877 liradan, 72 bin 819,78 liraya

VAİZ: 1/4 / 55 bin 332 liradan, 63 bin 78,48 liraya

AVUKAT: 1/4 / 63 bin 637 liradan, 72 bin 546,18 liraya

BEKLENEN YÜZDE 17 ZAMMA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

DERECE - NET GÖREV AYLIĞI / 2025 Ocak-Haziran (TL) / 2025 Haziran-Temmuz (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ: (Üniversite Mezunu) 1/4 / 66 bin 358 liradan, 77 bin 683,86 liraya

MEMUR: (Üniversite Mezunu) 9/1 / 45 bin 555 liradan, 53 bin 299,35 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN: 1/4 / 58 bin 663 liradan, 68 bin 635,71 liraya

ÖĞRETMEN: 1/4 / 52 bin 935 liradan, 61 bin 933,95 liraya

BAŞKOMİSER: 3/1 / 64 bin 481 liradan, 73 bin 508,34 liraya

POLİS MEMURU: 8/1 / 58 bin 938 liradan, 68 bin 957,46 liraya

UZMAN DOKTOR: 1/4 / 109 bin 154 liradan, 127 bin 710,18 liraya

HEMŞİRE: (Üniversite Mezunu) 5/1 / 53 bin 465 liradan, 62 bin 554,05 liraya

MÜHENDİS: 1/4 / 67 bin 691 liradan, 79 bin 198,47 liraya

TEKNİSYEN: (Lise Mezunu) 11/1 / 47 bin 224 liradan, 55 bin 252,08 liraya

PROFESÖR: 1/4 / 96 bin 374 liradan, 112 bin 757,58 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 7/1 / 63 bin 877 liradan, 74 bin 736,09 liraya

VAİZ: 1/4 / 55 bin 332 liradan, 64 bin 738,44 liraya

AVUKAT: 1/4 / 63 bin 637 liradan, 74 bin 455,29 liraya