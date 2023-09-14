Merkez Bankası kararları etkiledi! Kur korumalı mevduatlar 3,33 trilyon liraya geriledi Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatlarda son dönemde uyguladığı düzenlemeler etkisini göstermeye başladı.

ensonhaber.com

Kur Korumalı Mevduat (KKM), Türk Lirası'nın dolar karşısında yaşadığı değer kaybını ortadan kaldırmak için uygulamaya sokulmuş ve bu anlamda önemli katkılar sağlanmıştı.

Bankalarda Türk Lirası varlığını artırmak için getirilen KKM uygulamasına rekor düzeyde katılım oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan yeni ekonomi yönetimi ise KKM'nin kademeli olarak uygulamadan kaldırılacağını ilan ederek bu alanda üst üste kararlar açıkladı.

Açıklanan kararlar bankalara yönelik uygulamaları kapsasa da sonuçları nedeni ile mevduatın giderek azalması beklentiler dahilinde.

KKM'de düşüş üçüncü haftasında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 8 Eylül haftasında kur korumalı mevduatlarda 15,7 milyar liralık düşüş gözlendi.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son üç haftada düşüş gerçekleşti.

Toplam KKM 3,33 trilyon lirada

Bu düşüşle birlikte kur korumalı mevduatlar 3,33 trilyon liraya geriledi.

Dolar cinsinden ise 124,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.