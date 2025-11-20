Merkez Bankası rezervleri 187,4 milyar dolar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 14 Kasım haftasına ait toplam rezervleri açıklandı.

Toplam rezervler 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin rezervlerindeki rekor 198 milyar 442 milyon dolarla 17 Ekim 2025'te kırılmıştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.

REZERVLER 2,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.

AY AY MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ

