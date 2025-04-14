Merkez Bankası şubat ayı cari işlemler dengesini açıkladı

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı cari işlemler dengesi verilerini paylaştı.

Cari denge şubat ayında 4,404 milyar dolar açık verdi.

Ocak ayında cari dengede 3,8 milyar dolarlık açık kaydedilmişti. Geçen yılın şubat ayında ise cari açık 3,3 milyar dolar olmuştu.

ALTIN VE ENERJİ DIŞINDA FAZLA VERİLDİ

Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabı 2 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda 58,8 milyar dolar oldu.

BEKLENTİ

A Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini öngörmüştü.

Ekonomistler, 2025 yılında ise cari işlemler açığının 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 15,2 milyar dolar, krediler 37,7 milyar dolar ve ticari krediler 400 milyon dolar katkı verdi.

TCMB'NİN NET REZERV SATIŞI 16,5 MİLYAR DOLAR

Net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar oldu.

HATA NOKSAN KALEMİ

Şubat'ta net hata noksan kaleminde 1,1 milyar dolarlık çıkış görüldü. 12 aylık net hata noksan çıkışı 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.