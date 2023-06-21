Merkez Bankası'dan faiz kararı beklentileri Yarın saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasaların geneli açıklanacak faiz oranının artış yönünde olmasını bekliyor. Kurumların ve yapılan anketlerin işaret ettiği faiz artış oranlarına toplu bir şekilde bakmak istedik.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurulan yeni kabine ile birlikte yeni bir ekonomi politikası yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Merkez Bankası’nın ilk faiz kararı, 22 Haziran'da (yarın) saat 14.00'te belli oluyor. TCMB Başkanlığına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesi ile birlikte bu politikada değişikliğe gidileceği sinyalleri alıyor. Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8,5 olarak uygulanıyor. Merkez Bankası'nın toplantısından hangi faiz kararı çıkacak Peki bugüne kadar yapılan anketler ve uluslararası kuruluşların tahminlerinden çıkan faiz oranı beklentileri nasıl? Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 17,56 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 oldu. AA Finans: Yüzde 19,25 TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Reuters: Yüzde 20 Reuters anketine katılan uzmanlar çok geniş bir aralıkta tahminlerde bulunurken, tahminlerin medyanına göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü. Goldman Sachs: Yüzde 40 ABD bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın faizi 31,5 puan birden yükselteceği ve yüzde 40'a çıkartacağı öngörüsünde bulundu. JP Morgan: Yüzde 25 Bank of America ve JP Morgan ise 16,5 puan artışla yüzde 25'e çıkarılmasını öngörüyor.