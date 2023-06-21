Merkez Bankası'nın politika faizi seyri Türkiye'nin en genç ve ilk kadın TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak PPK, faiz kararını yarın yazılı olarak paylaşacak. Faizin yüksek gelmesi beklenirken, daha önceki faiz kararları da merak ediliyor.

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ait Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 22 Haziran'da (yarın) saat 14.00'te açıklayacak. TCMB Başkanlığına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesinin ardından ilk politika faizi açıklanmış olacak. Piyasalar bu kez, Merkez Bankası’nın kararı ile birlikte politika metnini de merakla bekliyor. Merkez Bankası politika faizi haziranda yüzde 8,5’te sabit tutmuştu. Merkez Bankası'nın faiz seyri: Faiz kararı ayda bir alınıyor. Bu listedeki tarihler faiz kararlarının değiştiği zaman dilimlerini içeriyor. Tarih - Faiz oranı (Yüzde) 20.05.2010 - 7,00 17.12.2010 - 6,50 21.01.2011 - 6,25 05.08.2011 - 5,75 19.12.2012 - 5,50 17.04.2013 - 5,00 17.05.2013 - 4.,50 29.01.2014 - 10,00 23.05.2014 - 9,50 25.06.2014 - 8,75 18.07.2014 - 8,25 21.01.2015 - 7,75 25.02.2015 - 7,50 25.11.2016 - 8,00 01.06.2018 - 16,50 08.06.2018 - 17,75 14.09.2018 - 24,00 26.07.2019 - 19,75 13.09.2019 - 16,50 25.10.2019 - 14,00 13.12.2019 - 12.00 17.01.2020 - 11,25 20.02.2020 - 10,75 18.03.2020 - 9,75 23.04.2020 - 8,75 22.05.2020 - 8,25 25.09.2020 - 10,25 20.11.2020 - 15,00 25.12.2020 - 17,00 19.03.2021 - 19,00 (En son yapılan artış. TCMB eski Başkanı Naci Ağbal'ın başkanlığında 200 baz puan artış kararı alınmıştı.) 24.09.2021 - 18,00 22.10.2021 - 16,00 19.11.2021 - 15,00 17.12.2021 - 14,00 19.08.2022 - 13,00 23.09.2022 - 12,00 21.10.2022 - 10,50 25.11.2022 - 9,00 24.02.2023 - 8,50 (Şu an kullanılan) Gözden Kaçmasın Merkez Bankası'dan faiz kararı beklentileri Haberin Detayları