MTV ödemelerinde son haftaya girildi

Milyonlarca araç sahibi için vergi takvimi işliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV), ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2026 yılının ilk taksit ödemeleri devam ediyor.

Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.

CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN

Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için vergilerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor.

MTV, hem muafiyetler hem de ödenecek tutarlar araç özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Vergi yükümlülüğü, bazı kurumlar ve özel durumdaki araç sahipleri için tamamen ortadan kalkarken, ödenecek MTV tutarı ise aracın yaşı ve teknik özelliklerine göre belirleniyor.

MTV’DEN KİMLER İSTİSNA?

Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idarelerine ait taşıtlar, MTV kapsamı dışında tutuluyor. Belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine kayıtlı araçlar da vergiden muaf bulunuyor.

Bunun yanı sıra Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar için de MTV ödenmiyor.

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşların adlarına kayıtlı araçlar ile engel durumuna uygun şekilde özel tertibatla donatılmış taşıtlar da MTV muafiyeti kapsamında yer alıyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV tutarları; aracın model yılı, motor silindir hacmi, motor gücü, cinsi ve azami ağırlığı gibi kriterlere göre hesaplanıyor.

-Motor silindir hacmi 1300 cc olan ve araç değeri 541 bin TL’nin üzerinde bulunan otomobiller için:

1-3 yaş aralığında: 6 bin 902 TL

4-6 yaş aralığında: 4 bin 807 TL

7-11 yaş aralığında: 2 bin 693 TL

-Motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve değeri 541 bin TL’yi aşan araçlarda ise MTV tutarları:

1-3 yaş için 12 bin 28 TL

4-6 yaş için 9 bin 12 TL

7-11 yaş için 5 bin 220 TL

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV AVANTAJI

Elektrikli araç sahipleri için MTV’de önemli bir indirim bulunuyor. Bu araçlarda vergi, normal MTV tutarının dörtte biri oranında alınıyor.

Örneğin, 20 bin TL MTV çıkması gereken bir elektrikli araç için ödenecek tutar 5 bin TL ile sınırlı kalıyor.

FAİZDEN HACZE, ARAÇ BAĞLAMAYA KADAR GİDEN SÜREÇ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni zamanında ödemeyen araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor. Ensonhaber’e konuşan Avukat Burak Önder, MTV borcunun yalnızca gecikme faiziyle sınırlı kalmadığını, sürecin haciz ve araç bağlamaya kadar uzanabildiğini vurguladı.

İLK ADIM: GECİKME FAİZİ İŞLİYOR

Av. Burak Önder’in aktardığına göre, MTV’nin süresinde ödenmemesi halinde ilk olarak borca gecikme faizi uygulanıyor. Bu aşamada borç her geçen gün artarken mükellefin ödeme yükümlülüğü de ağırlaşıyor.

VERGİ DAİRESİ DEVREYE GİRİYOR

Borç ödenmemeye devam ederse vergi dairesi, alacaklı sıfatıyla resmi bildirim sürecini başlatıyor. Bu bildirimle birlikte borç artık idari takip kapsamına giriyor ve yasal süreç resmen başlamış oluyor.

HACİZ KAPIDA: ARAÇ VE GAYRİMENKULLER RİSK ALTINDA

Sürecin ilerleyen aşamasında ise amme alacaklarının tahsili usulü devreye giriyor. Bu kapsamda borçlunun hem araçlarına hem de gayrimenkullerine haciz uygulanabiliyor. Yani MTV borcu, yalnızca aracı değil, kişinin tüm mal varlığını riske atabiliyor.

SON NOKTA: YAKALAMA ŞERHİ VE ARAÇ BAĞLAMA

Borç halen ödenmezse en ağır yaptırım gündeme geliyor. Av. Önder, bu aşamada araç üzerine yakalama şerhi işlendiğini belirterek “Araç trafikte tespit edilirse bağlanarak otoparka çekilir.” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için MTV ödemelerini süresi içinde yapmalarının büyük önem taşıdığını hatırlatıyor.

ÖDEME NOKTALARI

MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

Dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek ödeme yapılabiliyor.

MTV ÖDEMELERİNDE SAHTE LİNKLERE DİKKAT

Yetkililerin, internet üzerinden yapılacak ödemeler için kritik bir uyarısı var.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin yazılması gerekiyor.

Bankaların resmi internet adreslerinin kullanılması da bu açıdan büyük önem taşıyor.

Mail ya da kısa mesaj yoluyla iletilen sahte linklere dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.