OPEC+ üretim kesintisi kararını onayladı Petrol üretimde yapılacak kesinti petrol fiyatlarının artmasına neden olurken, OPEC+ ilan ettiği kararını teyit ettiğini duyurdu. Böylelikle karar kesinliğe kavuşmuş oldu.

AA

Petrol piyasasındaki istikrar için üretici ülkeler ortak karar aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 2 milyon varil kesinti yapılması kararına ek olarak, mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etti.

OPEC+ grubunun günlük 3,6 milyon varil üretim kesintisi kararı

Böylece, grubun mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı toplam üretim kesintisi miktarı günlük 3,6 varil seviyesine ulaştı.

10 ülkenin enerji ve petrol bakanları toplantı yaptı

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi düzenledikleri 48'inci Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

Bir sonraki JMMC Toplantısı 4 Haziran'da yapılacak.

OPEC'ten yapılan açıklamada, tüm ülkelerin 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı ve fazla üretimin telafi edilmesi mekanizmasına tam uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.

Gönüllü kesinti kararları teyit edildi

Açıklamada, bazı üye ülkelerin dün açıkladığı gönüllü kesinti kararları da teyit edilerek, petrol üretiminde mayıs ayından itibaren Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Irak'ın 211 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 144 bin varil, Kuveyt'in 128 bin varil, Kazakistan'ın 78 bin varil, Cezayir'in 48 bin varil, Umman'ın 40 bin varil ve Gabon'un 8 bin varil kesinti yapacağı belirtildi.

Rusya'nın kesinti kararı uzatıldı

Rusya'nın ise şubatta açıkladığı günlük 500 bin varil üretim kesintisi kararını yıl sonuna kadar uzattığı kaydedildi.

İhtiyati tedbir

Kararın, petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğu vurgulanan açıklamada, toplam gönüllü üretim kesintisinin günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde olacağı ifade edildi.