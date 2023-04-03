Dünyada petrol fiyatı artarken Rus Ural petrolünün fiyatı düşüşte OPEC ve OPEC+ grubunun petrol üretimini kısıtlayacağını açıklandıktan sonra petrol fiyatları yükselirken, Rus Ural petrolünün fiyatının yüzde 45 azaldığı bilgisi yayınlandı.

AA

Rusya bir petrol üreticisi ancak Ukrayna ile girdiği savaşın sonunda kendisine uygulanan yaptırımlarla birlikte petrol fiyatı dengeleri bozuldu.

Rusya'dan petrol alanlar indirim istiyor

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

Ural petrolünün varil fiyatı 48,92 dolar

Rus Ural petrolünün fiyatı, ocak-mart döneminde yüzde 45 azalarak varil başına 48,92 dolardan işlem görüyor. Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ocak-mart döneminde Ural petrolünün varil fiyatının ortalama 48,92 dolar olduğu belirtildi.

Varil fiyatı yüzde 45 düştü

Geçen yılın aynı döneminde ortalama 88,95 dolardan işlem gören Ural petrolünün varil fiyatının, 1 yılda yaklaşık yüzde 45 düşmesi dikkati çekti.

Varil başına 60 dolar tavan fiyat

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.