Özel okullardaki fiyat artışlarına ilişkin uyarı

AA

Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt yenileme dönemi başladı.

Tüketici dernekleri, özel okulların yasal çerçevenin üzerinde zam yaptığını belirtiyor.

Dernekler, velilere özel okullardaki fahiş fiyat artışı talebini kabul etmemelerini önerdi.

Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt yenileme dönemi başlarken, bazı kurumlar yüksek zamlarla gündeme geldi.

MEB AÇIKLAMA YAPTI: ÇALIŞMA YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçen hafta yaptığı açıklamada, özel okullarda ücretlerin fahiş biçimde artırıldığı iddialarına ilişkin bir çalışma yaptıklarını belirterek, bu konuda yönetmelik yayımladıklarını anımsatmıştı.

ZAMMIN YASAL ÇERÇEVESİ

Yönetmelikle okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade eden Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik." diye konuşmuştu.

"SON GÜNLERDE ŞİKAYETLER YOĞUNLAŞTI"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde özel okullarla ilgili şikayetlerin yoğunlaştığını belirterek, bu şikayetlerin özellikle fiyat artışları noktasında olduğunu söyledi.

Deniz, "Örneğin bize başvuran bir velinin çocuğu bu yıl ilkokul birinci sınıftayken yıllık 297 bin lira ödemiş. 80 bin lira yemek, 30 bin lira etkinlik, 32 bin lira kitap, 8 bin lira da kırtasiye ücreti ödemiş. Sadece okul ücreti önümüzdeki eğitim sezonu için 412 bin 500 yüz lira olarak belirlenmiş. Diğer kalemler henüz belli değil. Yine 10. sınıfta okuyan öğrenci için geçen yıl 25 bin lira kitap ücreti ödenirken önümüzdeki sezon için 55 bin lira istenmiş." diye konuştu.

"SON GÜNLERDE ŞİKAYETLER YOĞUNLAŞTI"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde özel okullarla ilgili şikayetlerin yoğunlaştığını belirterek, bu şikayetlerin özellikle fiyat artışları noktasında olduğunu söyledi.

Deniz, "Örneğin bize başvuran bir velinin çocuğu bu yıl ilkokul birinci sınıftayken yıllık 297 bin lira ödemiş. 80 bin lira yemek, 30 bin lira etkinlik, 32 bin lira kitap, 8 bin lira da kırtasiye ücreti ödemiş. Sadece okul ücreti önümüzdeki eğitim sezonu için 412 bin 500 yüz lira olarak belirlenmiş. Diğer kalemler henüz belli değil. Yine 10. sınıfta okuyan öğrenci için geçen yıl 25 bin lira kitap ücreti ödenirken önümüzdeki sezon için 55 bin lira istenmiş." diye konuştu.

"SON GÜNLERDE ŞİKAYETLER YOĞUNLAŞTI"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde özel okullarla ilgili şikayetlerin yoğunlaştığını belirterek, bu şikayetlerin özellikle fiyat artışları noktasında olduğunu söyledi.

Deniz, "Örneğin bize başvuran bir velinin çocuğu bu yıl ilkokul birinci sınıftayken yıllık 297 bin lira ödemiş. 80 bin lira yemek, 30 bin lira etkinlik, 32 bin lira kitap, 8 bin lira da kırtasiye ücreti ödemiş. Sadece okul ücreti önümüzdeki eğitim sezonu için 412 bin 500 yüz lira olarak belirlenmiş. Diğer kalemler henüz belli değil. Yine 10. sınıfta okuyan öğrenci için geçen yıl 25 bin lira kitap ücreti ödenirken önümüzdeki sezon için 55 bin lira istenmiş." diye konuştu.