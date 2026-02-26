Piyasalarda, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. İki ülke heyetlerinin, bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sözlü yönlendirmelerin, bankanın iş gücü piyasasına ilişkin risklere paralel olarak enflasyon endişelerini koruduğunu göstermesi, para politikasında temkinli duruşun en azından bir süre daha sürebileceğine işaret etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ DÜŞÜŞTE

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, bankaya ilişkin gevşeme tahminleri temmuz toplantısında konsolide olmaya yakın duruyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin ekonomik büyümesinin bu yıl hızlanmasının beklendiğini ancak kamu borcundaki artışın ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğunu bildirdi.

ABD HÜKÜMET KAPANMASI GÜNDEME GELDİ

ABD ekonomisinin 2025'te iyi bir performans gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yaşanan hükümet kapanmasının ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesine rağmen güçlü verimlilik artışının büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yıl boyunca yatay seyrettiği, tarifelerin mal enflasyonunu yükselttiği, hizmet enflasyonunun gerilemeye devam ettiği belirtildi.

İstihdam artışının belirgin şekilde yavaşladığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen iş gücü piyasasının tam istihdama yakın kalmaya devam ettiği ifade edildi.