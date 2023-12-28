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Resmi Gazete'de yayınlandı! Şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve paylar yeniden düzenlendi

Resmi Gazete'de yayınlandı! Şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve paylar yeniden düzenlendi Şans oyunlarına ait vergi oranında değişikliğe gidildi. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5, at yarışlarında yüzde 7 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanacak.