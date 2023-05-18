Rusya Devlet Başkanı Putin'den tahıl açıklaması: 55-60 milyon ton ihraç edeceğiz Rus lider Putin, bu yıla ilişkin tahıl ihracı hedefini paylaştı. Moskova yönetimi, geçen yıl ulaşılan 41,6 milyar doların üzerine çıkmayı hedefliyor.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin tahıl ihracatındaki konumundan bahsetti.

Ülkesinin tarım sektörü yetkilileriyle toplantı düzenleyen Putin, yaptırımlara rağmen geçen yıl ulaştıkları rakama değindi.

Putin, Rusya'da geçen yıl yapılan hasadın rekor düzeye ulaştığını söyledi.

"İlk defa gerçekleştirilen bir hasat seviyesi"

2022'de toplam 158 milyon ton tahıl hasadının yapıldığına işaret eden Putin, şu ifadeyi kullandı:

Bu modern tarihimizde ilk defa gerçekleştirilen bir hasat seviyesi.

55-60 milyon ton tahıl ihracı beklentisi

Rusya’nın yaptırımlara rağmen tahıl ihracatını sürdürdüğünü anlatan Putin, şu yorumu yaptı:

Dış ticaretteki engellere rağmen Rusya, tarım ürünleri ihracatını geçen yıl 41,6 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu yıl tahıl ihracatımızın 55-60 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda.