BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarına minnettarım Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını duyurmasının üzerine açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş krizleri de beraberinde getirdi.

Tüm dünya, savaş nedeniyle Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanılan problem nedeniyle tahılsız kaldı.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde krize el atıldı ve İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Anlaşma sayesinde sevkiyatlar devam ederken, yaşanılan bir kriz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenski ile yaptığı görüşmeler neticesinde çözüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Daha evvel 120 günlük anlaşmalara onay veren Rusya, bu kez süreyi yarı yarıya indirdi ve şartların yerine getirilmemesi durumunda geri çekileceği mesajı verdi.

Bunun üzerine Erdoğan bir kez daha devreye girerek müjdeli haberi duyurdu. Böylelikle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay daha uzatıldı.

"Minnettarım"

Anlaşmanın 2 ay süreyle uzatılmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Guterres açıklamasında şunları kaydetti:

"Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım."