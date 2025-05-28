Rusya ilave yaptırımlar olsa bile bütçenin yerine getirileceğini söyledi

AA

Ukrayna ile girdiği savaşın ardından yaptırımların hedefi olan Rusya, bu nedenle ekonomide önemli kayıplar yaşıyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’ya yönelik olası ilave yaptırım ve kısıtlamalar olması halinde bütçe yükümlülüklerini tümüyle yerine getireceklerini söyledi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ülkesinin federal bütçesine ilişkin konuştu.

KÖMÜR SEKTÖRÜNÜN GELİRİ DÜŞTÜ

Rusya’da gelirlerin düştüğü kömür sektöründeki durumu değerlendiren Siluanov, “Kömür endüstrisindeki zor duruma rağmen, genel olarak durumun kritik olduğunu söyleyemem. Açıkça devlet desteği gerektiriyor.” dedi.

YAPTIRIMLARIN BÜTÇEYE ETKİSİ

Siluanov, Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımların bütçeye etkisine ilişkin konuşarak, “İlave kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilse bile, bütçemizde bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecektir.” ifadesini kullandı.

"VERGİ MEVZUATINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK PLANLAMIYORUZ"

İlave yaptırımlar halinde, mali ve makroekonomik istikrarı sağlamak ve bütçeyi dengelemek için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Siluanov, vergi mevzuatında önemli bir değişikliği planlamadıklarını sözlerine ekledi.