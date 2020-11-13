Sanayi üretimi verisi büyümedeki toparlanmaya işaret ediyor

Uzmanlardan, sanayi üretim endeksinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin, 3. çeyrekte belirgin toparlanmaya işaret ettiği ve V tipi toparlanmanın görüldüğü yorumu geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise beklentilerin üzerinde artış yıllık bazda yüzde 11,17 düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, sanayi üretim endeksinin eylülde beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine ilişkin olarak "Gelecek dönem görünümü ele alındığında tüm sinyaller milli gelir büyümesinin 3. çeyrekte belirgin toparlandığına işaret etmekte." açıklamasını yaptı

“DİPTEN DÖNÜŞ MAYISTA BAŞLADI”

Takvim etkisinden arındırılmış endeksin 3 aylık hareketli ortalamasının, aylık endekslerdeki oynaklık nedeniyle trend açısından daha net görüntü verdiğini anlatan Bürümcekçi, söz konusu göstergede dipten dönüşün mayısta başladığını, eylülde ise yüzde 7,7 ile toparlanmanın belirgin güç kazandığına işaret ederek yılın en yüksek değerine ulaştığını kaydetti.

Bürümcekçi, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin ise son 5 ayda güçlü artışlar kaydettiğini, eylülde 124,9 ile yeni tarihi zirvesine çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından idari kayıtlara dayanılarak hazırlanan yeni sanayi üretimi endeksinin milli gelir serisi ile daha uyumlu olduğu bilinmektedir. Nitekim, sanayi üretim endeksi ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmış, katma değer düşüşü ise yüzde 16,5 olarak açıklanmıştı. Eylül gerçekleşmesi ile sanayi üretimi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artış göstermiş oldu. Bu ise milli gelirde de yüzde 5-6 aralığında artış gözlenebileceğini düşündürüyor. Son çeyreğin ilk ayı olan ekim için öncü göstergeler toparlanmanın gücünü koruduğuna işaret etmişti. Gelecek dönem görünümü ele alındığında tüm sinyaller milli gelir büyümesinin 3. çeyrekte belirgin toparlandığına işaret etmekte."

"SANAYİ SEKTÖRÜNDE V ŞEKLİNDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener de sanayi sektöründe V şeklinde toparlanmanın devam ettiğini belirterek, son 5 aydır imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) de 50'nin üzerinde gerçekleşerek büyümedeki toparlanma açısından olumlu sinyaller verdiğini kaydetti.

PMI verilerinin müşteri talebi, ihracat siparişleri ve üretim hacimlerinde artışı ortaya koyduğunu aktaran Şener, tüm bunların 3. çeyrekte büyümesine pozitif yansıyacağını vurguladı.

Şener, eylülde sanayi üretiminde en yüksek artışı yüzde 13,8 ile orta yüksek teknolojili ürün grubunun yakaladığına işaret ederek, "Türkiye'nin ihracatı da genelde orta yüksek teknolojili ürün grubundan oluştuğu için önümüzdeki dönemde bu rakamların hem ihracata hem de büyümeye pozitif olarak yansıyacağını görebiliyoruz. Sanayi üretiminde ekimde de yükselişin devamını bekleyebiliriz." diye konuştu.