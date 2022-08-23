Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat

Manisa'nın üzümü meşhur. Üzümde hasat bitti. Üzümler kurutuldu. İç pazara ve ihracata hazır hale getirildi. İlk kuru üzüm de sezonun bereketli geçmesi adına sembolik bir rakama satıldı.

Manisa’da 2021 yılında pandemi nedeniyle yapılamayan sezonun ilk kuru üzüm alım töreni, Manisa Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirildi.

İlk ürün kilosu 3 bin 500 lira

20 Ağustos tarihinde Manisa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 lira olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzümde ilk ürün kilosu, 3 bin 500 lira gibi rekor fiyata alındı. Alım. açık artırma usulüyle gerçekleştirildi.

Kuru üzüm alım töreni Kurşunluhan’da yapıldı



Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çekirdeksiz sultaniye kuru üzüm alım töreni Kurşunluhan’da gerçekleştirildi.

"Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, bir üretim sembolü"

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Nesilden nesile aktarılan üretim geleneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa’mız ile özdeş, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Manisamızın başlıca üretim sembollerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları arasındadır.





Kuru üzüm üretimi 302 bin 844 ton

Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 844 tondur.

"Türkiye üretiminin yüzde 90’dan fazlasını sağlıyoruz"

Ağustos sonunda oransal bir değişiklik beklemediğimiz sezon finalinde Manisa olarak, ilçelerimiz ile birlikte Türkiye üretiminin yine yüzde 90’dan fazlasını sağlamış olacağız. Yüzde 85’i Manisa’dan gerçekleştirilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız da bir miktar küresel rekabet ve talep daralmasından etkilenmiş olsa da ülkemizin kuru meyve ve mamulleri ürün grubundaki ihracat liderliğini açık farkla devam ettirmiş olacak.” dedi.

AB Coğrafi işareti için bu hafta başvuru yapılıyor

AB Coğrafi işareti hakkında da konuşan Özkasap şunları söyledi: “Projemizin Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen fizibilite süreci önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde alınan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü coğrafi işaret tescilinin, en büyük dış pazarımız olan Avrupa Birliği’nde de tescil edilmesi için hazırlanan başvuru dosyasının AB komisyonuna bu hafta içerisinde iletilecektir. İnşallah coğrafi işaretimizi aldıktan sonra Avrupa Coğrafi işaretini de alacağız. Ürünümüzün daha güvenli ve daha iyi bir duruma gelmesini sağlayacağız.”





İlk üzümü sattı yüzü güldü

Yapılan açık artırma ile borsaya getirdiği 50 kilogram kuru üzümün kilosu 3 bin 500 liradan alınmasının mutluluğunu yaşayan Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten, “Mutluyum. Bundan daha güzel gün olmaz. İlk getirmek başarılı olmak güzel. Geçen sene pandemiden dolayı katılamadık. Bu sene dereceye girdik, birinci olduk. Üzüm fiyatlarımız güzel. Üreticiyi korur. Bugün bana verilen fiyat çok güzel. 27 lira fiyat da çok da güzel değil çok da kötü değil. Emeğimizi koruyor. Yeter ki 27 liradan alsınlar.” dedi.

Açık artırma 100 liradan başladı

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Ticaret Borsası'na ilk kuru üzümü getirenler arasından birinci olarak seçilen Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten’e ait 50 kilogram kuru üzüm için açık artırma yapıldı. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük’ün 100 liradan açtığı açık artırma, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un 3 bin 500 lira teklifi ile son buldu.

50 kilogram kuru üzüm, kilosu 3 bin 500 liradan satıldı

İHA'nın haberine göre, Baybatur’un verdiği teklif üzerine Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Vahit Gülten’e ait 50 kilogram kuru üzümü, kilosunu 3 bin 500 TL’den Manisa Ticaret Borsası adına satın aldı.