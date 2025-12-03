Tarımda IPARD-III Programı kasım dönemi ödemesi yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık desteklerine devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kasım döneminde üreticilere toplam 376,8 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını belirterek, "Üreten, geliştiren ve ülkemizin tarımsal gücüne değer katan tüm girişimcilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından IPARD-III Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

"GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ"

Programla girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Kasım dönemi kapsamında, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinden teknik desteğe, işleme ve pazarlama tesislerinden tarımsal işletmelere kadar üreticilerimize toplam 376,8 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Üreten, geliştiren ve ülkemizin tarımsal gücüne değer katan tüm girişimcilerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

FARKLI ALANLARA GÖRE VERİLEN DESTEKLER

Paylaşımda aktarılan bilgiye göre çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 168 milyon 962 bin lira, teknik desteğe 86 milyon 162 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 69 milyon 583 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 52 milyon 129 bin lira destek sağlandı.