TCMB: Ocakta enflasyonun ana eğilimi geçici olarak yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon 0,24 puanlık düşüşle yüzde 30,65’e indi. TCMB, enflasyonun ana eğiliminde döneme özgü bir yükseliş izlendiğini bildirdi.

YILLIK ENFLASYON 50 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Raporda, yıllık enflasyonun gıda ile alkol-tütün-altın gruplarında yükseldiği, diğer ana harcama gruplarında ise gerilediği belirtildi. Yıllık enflasyon, son 50 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞTA GIDA VE HİZMETLER ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında aylık enflasyonda gıda ve hizmet grupları belirleyici oldu. Gıda grubunda özellikle sebze ve et fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş aylık enflasyonu yukarı taşıdı.

Hizmet grubunda ise iş gücü maliyetleri, dönemsel fiyatlamalar ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının yaygın olduğu kalemler etkili oldu. Hizmet grubunun yıllık enflasyonu 3,76 puan düşüşle gerileme eğilimini sürdürdü.

TÜFE SEPETİ VE BAZ YILI GÜNCELLENDİ

Raporda, TÜFE’de tüketim sepeti sınıflaması ve baz yılının değiştirildiği, ağırlık yapısının güncellendiği bildirildi. Buna göre hizmet grubunun endeks içindeki payı 7,4 puan artışla yüzde 38,4’e yükselirken, malların ağırlığı yüzde 61,6’ya geriledi. B ve C çekirdek göstergelerinin ağırlıkları da arttı.

HİZMET FİYATLARINDA YÜKSEK AYLIK ARTIŞ

Hizmet fiyatları ocak ayında yüzde 7,39 artarken, grup yıllık enflasyonu yüzde 40,23’e geriledi. Sağlık, finansal hizmetler, eğitim ile bakım-onarım kalemlerindeki yüksek artışlar hizmet enflasyonunu yukarı çekti. Hava yolu ile yolcu taşımacılığında yüzde 36,9’luk artış dikkat çekti.

TEMEL MAL ENFLASYONU ILIMLI SEYRETTİ

Temel mal grubu fiyatları ocakta yüzde 0,51 arttı. Dayanıklı tüketim mallarında otomobil, mobilya ve beyaz eşya fiyatlarındaki yükseliş öne çıkarken, giyim ve ayakkabı fiyatları mevsimsel etkilerle geriledi.

ENERJİ FİYATLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Enerji grubu fiyatları ocakta yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon 4,85 puan düşüşle yüzde 30,21 oldu. Şebeke suyu ve elektrik fiyatlarındaki artışlar enerji grubunda belirleyici oldu.

GIDA ENFLASYONU YÜKSELDİ

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları yüzde 6,59 artarken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 31,69’a yükseldi. İşlenmemiş gıdada sebze ve et fiyatları artışta etkili olurken, işlenmiş gıda grubunda yıllık enflasyon geriledi.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRDÜ

Yurt içi üretici fiyatları ocak ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 27,17’ye geriledi. Dayanıksız ve dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı.