Tek Dünya Karadeniz Vakfı, dünya genelinde sosyal etki çalışmalarını genişletti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, son olarak Gana’daki Osu Yetimhanesi binasını yeniledi.

Vakıf, çocuk refahına yönelik çalışmaları kapsamında yedi ülkede gerçekleştirdiği yetimhane yenileme projeleriyle çocukların yaşam koşullarını iyileştirdi.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 2025 yılı boyunca eğitimden kadınların güçlendirilmesine, insani yardımdan çocuk refahına uzanan sosyal etki çalışmalarını faaliyet gösterdiği coğrafyalarda, ihtiyaçlara göre aktif biçimde sürdürdü. Vakıf, yıl boyunca yürüttüğü projelerle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce kişiye doğrudan ulaştı.

Karadeniz Holding’in toplumsal fayda yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Vakıf, sosyal etkiyi kısa vadeli desteklerin ötesine taşıyan, kalıcı ve ölçülebilir modellerle ilerledi.

GANA’DA YETİMHANE YENİLENDİ

Çocuk refahı projelerini geliştirmek amacıyla farklı coğrafyalara odaklanan Vakıf, Türkiye’deki çalışmalarına ek olarak Afrika ve Latin Amerika’daki faaliyetleriyle de öne çıktı. Son iki yılda yürütülen yetimhane yenileme projeleriyle 300’den fazla çocuğa daha iyi yaşam alanları sağlandı.

Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Gine ve Fildişi Sahili’nde olumsuz koşullarda faaliyet gösteren yetimhanelerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla çocukların barınma, eğitim ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi. Ayrıca düzenli yiyecek ve kıyafet bağışlarıyla yetimhanelere verilen destek sürdürüldü.

YETİMHANE YENİLENDİ

2025 yılı çalışmaları kapsamında son olarak Gana’nın Accra kentinde bulunan Osu Children’s Home Yetimhanesi, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeniden hizmete açıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında zemin kaplamalarından marangozluk işlerine, tesisat ve boya çalışmalarından yeni yatak, yatak başlığı, kapı, pencere ve tavan vantilatörlerinin kurulmasına kadar birçok alanda dönüşüm gerçekleştirildi. Böylece çocukların daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam alanına kavuşması sağlandı.

“TOPLUMSAL FAYDAYI KALICI ETKİYE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, Vakfın 2025 yılı çalışmalarını değerlendirerek yeni dönem hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

Tek Dünya Karadeniz Vakfı olarak 2025 yılı boyunca toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştüren projelere odaklandık. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, fırsat eşitsizliğiyle mücadele eden kesimlere erişmeyi önceliklendirdik. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar Türkiye’de ve Afrika’da 55 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladık; kız çocuklarının mezuniyetlerine kadar eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sunduk.

Önümüzdeki dönemde de sosyal etkiyi geçici desteklerle sınırlamayan, ölçülebilir ve uzun vadeli sonuçlar üreten projelerle ilerlemeyi hedefliyoruz. Karadeniz Holding olarak 2035’e kadar küresel ticari faaliyetlerimizi iki katına çıkarma hedefi koyarken, sosyal etki alanındaki büyümemizi üç kat olarak tanımladık. Toplumsal faydayı geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyor, Tek Dünya Karadeniz Vakfı aracılığıyla daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya devam ediyoruz.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI ODAĞINDA UZUN SOLUKLU PROGRAMLAR

2025 yılında da Vakfın öncelikli çalışma alanları arasında kadınlar ve kız çocukları yer aldı. Bugüne kadar 55 binden fazla öğrencinin burs ve eğitim desteklerinden yararlandığı programlar, yıl boyunca farklı ülkelerde devam etti. Girl Power ve Girl Move Academy projeleri kapsamında, eğitimden kopma riski taşıyan kız çocuklarına yönelik uzun soluklu destek mekanizmaları yürütüldü.

Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen Women in Energy Network programı aracılığıyla, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefleyen; kadınların teknik alanlarda ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.

AFET VE KRİZ BÖLGELERİNDE KALICI SOSYAL DESTEK

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, afet ve kriz bölgelerinde yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini geçici çözümler yerine kalıcı sosyal destek modelleriyle hayata geçirmeyi sürdürdü.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İskenderun’da devreye alınan Lifeship Süheyla Sultan ile 13 binden fazla kişiye barınma sağlanırken, Lifeship Rauf Bey; eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerini bir arada sunan yapısıyla afet sonrası dönemde kalıcı bir sosyal destek modeli olarak konumlandı.