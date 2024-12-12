Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse fiyatı Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara çıktı.
Böylece şirketin hisse fiyatı 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine yükseldii.
Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.
MUSK'IN SERVETİ
Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı.
Tesla hisseleri Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.
Trump'ın seçim zaferinden bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 66'nın üzerinde değer kazanmıştı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu.
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