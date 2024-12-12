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Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Şirketin hisseleri Donald Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazandı.